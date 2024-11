‘OCMW-pakketjes’ voor minderbedeelde klanten leveren Middelkerkse drugsdealer veertig maanden cel op

Een koppel uit Middelkerke is voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel. Klanten met weinig budget konden bij Björn H. (34) en Aurélie H. (34) ‘OCMW-pakketjes’ aanschaffen. De dealer van het koppel werd mee veroordeeld.

Björn H. en zijn partner Aurélie H. (34) verkochten al een achttal maanden op grote schaal cannabis, speed en cocaïne, toen het gerecht op 22 november vorig jaar hun woning binnenvier. Er werden 44 xtc-pillen, 110 gram cannabis en een kleine hoeveelheid cocaïne aangetroffen. In een kluis stak ruim 4.000 euro cash.

Björn H. onderhield het contact met de klanten terwijl zijn vriendin de drugspakketten klaarmaakte. Opmerkelijk: verslaafden die krap bij kas zaten konden bij het duo ‘OCMW-pakketjes’ krijgen. Zo konden ze voor 25 euro 0,3 gram cocaïne aanschaffen. “Zij hielden zo de verslaving van hun armste klanten in stand”, fulmineerde procureur Mike Vanneste.

H. kreeg donderdag veertig maanden cel. De man liep eerder al veroordelingen op voor zedenfeiten, diefstal en geweld. “Hij dacht stoer te zijn met zijn ‘OCMW-pakketjes’”, pleitte Frederick Spaey. “Hij joeg alle winsten door zijn neus. Nu is hij afgekickt.”

Zijn vriendin kreeg achttien maanden celstraf met uitstel. “Zij was niet het brein”, pleitte meester Leen Verstraete. “Dat geld in de kluis was afkomstig van de speelautomaten in haar café, dat voor zes maanden gesloten werd door de burgemeester.”

Middelkerkenaar Didier D. (52), die speed verkocht aan Björn H., kreeg een jaar cel met uitstel. (AFr)