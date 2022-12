Niet zo snugger: man snijdt politie pas af en wordt betrapt onder invloed van drugs

Een man is maandagavond door zijn rijstijl door de politie betrapt op rijden onder invloed van drugs.

Tijdens patrouille maandagavond om 22.40 uur in de Tuinstraat in Torhout moest de politie in de remmen te gaan staan voor een wagen die uit een zijstraat komt en geen voorrang van rechts verleende aan de combi. De wagen werd onderschept en de bestuurder bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. Hij legde een positieve speekseltest af. De man had echter zijn rijbewijs niet bij en daarom werd zijn wagen voor 12 uur ingehouden. (JH)