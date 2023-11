‘Nette Oostendse familie’ blijkt spil in grootschalige cocaïnehandel: “Moeder gaf zelfs inburgeringscursussen”

Zestien leden van een drugsbende riskeren voor de Brugse rechtbank tot vijf jaar effectieve celstraf. Volgens het gerecht brachten ze minstens 985 kilo cocaïne aan de man, goed voor liefst 29 miljoen euro winsten. De spilfiguur is een 29-jarige Albanees uit Oostende. Ook zijn ouders en twee broers staan terecht. “Ze leken een net Oostends gezin”, stelde de procureur.

De zaak is een uitloper van het Operatie Sky, waarbij enkele jaren geleden meer dan een miljard versleutelde berichten uit het criminele milieu werden ontcijferd. Op basis van die informatie kreeg het Brugse parket de Oostendse Albanees A.B. (29) in het vizier. Hij zou de spilfiguur zijn in een bende die minstens 958 kilogram cocaïne verhandelde, goed voor een totale opbrengst van bijna 29 miljoen euro.

Wapens gevonden

Omdat uit afgeluisterde gesprekken gebleken was dat er een ontvoering of gijzeling op til was, besloot het gerecht op 14 februari 2023 om tussenbeide te komen. A.B. verklaarde dat hij voor een onbekende opdrachtgever tot wel 200 kilogram cocaïne per keer transporteerde. Hij begaf zich ook geregeld naar Antwerpen, waar de bende opereerde vanuit een viertal huurpanden. Bij huiszoekingen werden er schietklare vuurwapens aangetroffen. Maar door de vroegtijdige tussenkomst konden de leiders van de bende niet geïdentificeerd worden.

“Het onderzoek wees uit dat de ouders de drugswinsten hielpen witwassen via de renovatie en doorverkoop van woningen”

Ook A.B. (31) en F.B. (23), de broers van A.B., bleken bij de handel betrokken. Evenals hun ouders G.B. (57) en F.B. (52). Onder het bed van die laatsten trof de politie liefst 56.000 euro cash geld aan. “Het leek een nette Oostendse familie”, verduidelijkte procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “De moeder gaf zelfs inburgeringscursussen. Het onderzoek wees uit dat de ouders de drugswinsten hielpen witwassen via de renovatie en doorverkoop van woningen.”

Vakantiewoning in Damme

De bende schakelde stromannen in om panden te huren. Niet enkel in Antwerpen, maar ook in Damme. Daar huurde de Oostendse vriendin van de spilfiguur een vakantiewoning. Het koppel ging er zogezegd de feestdagen doorbrengen. Maar in werkelijkheid zou de bende er twee maanden lang cocaïne gestockeerd hebben.

Voor A.B. vroeg de procureur maandag vijf jaar effectieve celstraf. Zijn broers en ouders riskeren respectievelijk twee en drie jaar effectieve celstraf. Voor elf andere beklaagden werd tot vijf jaar cel gevraagd. Daarnaast vroeg de procureur ook een verbeurdverklaring van bijna 29 miljoen euro. De verdediging komt pas op 8 januari aan het woord. (AFr)