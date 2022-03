Nervositeit doet verkoper cannabis de das om in Avelgem

Zijn nerveuze gedrag in het centrum van Avelgem wekte de aandacht van een politiepatrouille. Het deed een 33-jarige man uit de gemeente uiteindelijk ook de das om want hij bleek thuis 23 gram cannabis in de kast hebben zitten. Hij verscheen voor de correctionele rechtbank in Kortrijk.

Op 27 november 2020 viel Kevin V. de agenten op omwille van zijn nervositeit. Bij de controle in de Neerstraat die volgde, bleek hij 100 euro aan verfrommelde biljetten op zak te hebben. “Of hij toch niets met drugs te maken had?”, vroegen de agenten, waarop V. meteen door de mand viel. “Ik mag toch wel iets bijverdienen zeker”, klonk het antwoord.

Een huiszoeking leverde 23 gram cannabis op. Volgens V. gebruikte hij zelf wat cannabis om rustiger te worden en leverde hij gewoon wat cannabis als vriendendiensten. Het openbaar ministerie dagvaardde hem voor de rechter onder meer omdat het al de vierde keer was dat V. met drugs op zak tegen de lamp liep. Het vroeg de rechter een celstraf van 6 maanden en een voorwaardelijke boete uit te spreken, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. Daar ging V. mee akkoord. Naar eigen zeggen is hij nu van de drugs af. Vonnis op 5 april. (LSi)