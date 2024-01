Negen maanden cel geëist voor man die schuimbekkend in Roeselaarse ondergrondse parking wordt gevonden

Op 23 maart vorig jaar werd D.V. uit Roeselare dronken teruggevonden. De man had ruim 100 gram drugs op zak. Voor eigen gebruik, zo beweerde hij. De man riskeert nu negen maanden cel.

Een melding van een dronken persoon in een ondergrondse parking in Roeselare bracht de politie bij D.V.. Schuimbekkend lag hij op de grond, met een blok hasj en drie flessen bier bij hem. Hij kon nauwelijks zijn evenwicht bewaren.

Na een fouille bleek de man 81,9 gram hasj en 23,49 gram marihuana op zak te hebben. Daarnaast werden ook nog een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal gevonden. Voor eigen gebruik, want hij verklaarde dat hij telkens per 100 gram kocht omdat dat goedkoper was.

Op het goede pad

Nu riskeert de man een celstraf van negen maanden en een boete van 8.000 euro voor het bezit van verdovende middelen. Ook voor coke, want hij vertelde de politie dat hij in het verleden even verslaafd was aan drugs. De man is volgens zijn advocaat op het goede pad. De zaak wordt voortgezet op 16 januari. (JD)