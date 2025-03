Nederlandse drugskoerier riskeert drie jaar cel met uitstel na levering in Koekelare

Een 49-jarige Nederlander riskeert voor de Brugse strafrechtbank drie jaar celstraf met uitstel voor invoer van grote hoeveelheden speed. Jan N. liep tegen de lamp na een grote levering in Koekelare.

Jan N. had net 2,6 kilogram speed en 100 gram cannabis geleverd in Koekelare, toen hij op 28 januari vorig jaar door de politie geklist werd. In zijn wagen trof de politie nog een halve kilo speed, 5.550 euro cash en ruim 200 gram cannabis aan.

De man uit het Nederlandse Veghel verklaarde dat hij handelde in opdracht van een bende. Naar eigen zeggen had hij geld nodig door medische problemen. De veertiger beweerde dat het zijn eerste levering betrof, maar volgens het Openbaar Ministerie was hij al een halve maand bezig. De gegevens van zijn gsm, gps en camera’s met nummerplaatherkenning wezen immers uit dat N. al sinds 12 januari regelmatig in België opdook.

Procureur Mike Vanneste vroeg drie jaar cel met uitstel voor Jan N. en hield daarbij rekening met zijn blanco strafblad. Daarnaast vorderde hij ook een boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van het aangetroffen geld en de wagen.

Op zijn proces gaf N. enkel de levering in Koekelare toe. “Hij kampte met een zware depressie en liet zich op Signal overtuigen om een centje bij te verdienen”, pleitte zijn advocate. “Hij zat drie maanden in voorhechtenis en tijdens die extreem zware periode heeft hij zijn lesje geleerd.”

De uitspraak volgt op 10 april. (AFr)