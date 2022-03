Nederlandse drugskoerier dreigt wagen kwijt te spelen na leveringen in Veurne

Een 27-jarige man uit Breda riskeert 14 maanden cel en 8.000 euro boete omdat hij vanuit Nederland opereerde als drugskoerier in de streek van Veurne. D.B. kocht voor zijn handeltje zelfs speciaal een klein autootje, maar zal die nu alweer kwijtspelen.

Op 9 december om 14.30 uur ’s middags hield politiezone Spoorkin een verkeerscontrole in de Brugsesteenweg in Veurne. D.B. werd aan de kant gezet om hij niet in orde was met zijn verzekering. “Hij gedroeg zich ook opvallend zenuwachtig”, sprak de procureur. “Al gauw bleek waarom hij zo nerveus was. Eerst werd 2.100 euro aan cash geld gevonden in zijn wagen. In vijf verborgen plaatsen in de wagen werden daarna telkens vijf zakjes met 100 gram cannabis gevonden. D.B. verklaarde dat hij sinds zes dagen aan de slag was als drugskoerier voor zijn Nederlandse opdrachtgevers. Hij had in die periode reeds 300 gram verkocht en daarmee 720 euro verdiend. Hij kocht zelfs speciaal een klein autootje aan om zijn handeltje te kunnen opzetten. Ik vraag nu die auto verbeurd te verklaren net als het gevonden geld.”

De Bredanaar riskeert ook 14 maanden cel en 8.000 euro boete. “Hij wou snel geld verdienen maar stond niet stil bij de gevolgen”, sprak zijn advocaat. “Hij kwam in de miserie nadat hij vijf jaar werkte als heftruckchauffeur, maar zijn werk verloor. Sindsdien leeft hij op de kap van zijn vriendin, maar dat kon hij niet langer aanzien.”

Vonnis op 22 maart. (JH)