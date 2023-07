Nederlandse drugskoerier die tijdens plaspauze in Jabbeke geklist werd mag de gevangenis verlaten

Een 21-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden celstraf met uitstel gekregen voor de invoer van drugs. Een probleem met zijn blaas deed Rowdy V. de das om.

Op 9 februari spotte de douane een wagen met Nederlandse nummerplaat op een dienstweg in de buurt van het Total tankstation langs de E40 in Jabbeke. Tijdens een controle namen de douaniers een felle cannabisgeur waar. In de koffer troffen ze 359 gram cannabis, 214 gram ketamine, acht gram MDMA en twee gram heroïne aan.

Eigen gebruik

Bestuurder Rowdy V. (21) had ook nog een kleine hoeveelheid cannabis en 400 euro op zak. De Nederlander verklaarde dat de drugs voor eigen gebruik waren, maar volgens het parket bewezen de vele berichten op zijn gsm dat hij zich inliet met handel. Het onderzoek toonde aan dat de jongeman wel vaker naar België kwam.

Zware verslaving

Volgens zijn advocaat kampte Rowdy V. met een zware drugsverslaving. “Door zijn ketaminegebruik sukkelt hij met een blaasprobleem”, pleitte meester Klaas Van Dorpe. “Op het moment van zijn arrestatie was hij gestopt om te plassen. In de vijf maanden die hij al in voorhechtenis zit, kickte hij af.” Meester Van Dorpe stuurde met succes aan op een celstraf met uitstel.

Handtas

Op het moment van de betrapping zat het toenmalig lief van Rowdy V. als passagier in de wagen. R.T. (21), een Française, had 4,5 xtc-tabletten op zak maar beweerde dat iemand die in haar handtas moet hebben gestopt tijdens het uitgaan. De rechtbank hechtte daar geen geloof aan en gaf haar drie maanden celstraf met uitstel. (AFr)