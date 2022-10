Nederlandse drugskoerier die in Jabbeke betrapt werd met ruim 700 gram cannabis riskeert 37 maanden cel

Een 33-jarige Nederlander riskeert voor de Brugse strafrechtbank 37 maanden cel voor drugshandel.

Op 2 mei onderschepte de douane de wagen van Carlos V. op de autosnelweg E40 in Jabbeke. In het voertuig werden 702 gram cannabis, twee gram cocaïne en 2.500 euro cash aangetroffen. De cannabis zat verpakt in twee winkeltassen van Jumbo met “Roeselare” en “Lichter” als opschrift. Volgens procureur Mike Vanneste diste V. tegenover de politie een onzinnig verhaal op. “De beklaagde was zogezegd op weg naar een vrouwtje in Gistel”, verduidelijkte hij. “Maar tijdens een tussenstop op een parking had hij naar eigen zeggen twee mannen de drugs in de struiken zien plaatsen. Het geld zou hij verdiend hebben met zijn werk als stukadoor.”

Drugsgerelateerde berichten

Onderzoek wees uit dat V. sinds eind januari om de haverklap naar België kwam. Bovendien werden op zijn gsm drugsgerelateerde berichten aangetroffen en liep hij in Nederland al veroordelingen op voor bedreiging, smaad en diefstal. Volgens de verdediging bewijzen de vele verplaatsingen naar België niet dat V. er drugs kwam leveren. “Er konden geen klanten of leveranciers geïdentificeerd worden”, pleitte advocaat Koen Blomme. “Er is enkel die ene vaststelling. Tijdens die andere trips ging hij onder meer naar de bioscoop, prostituees en naar Plopsaland. Hij zit intussen wel al zes maanden in voorhechtenis.” De uitspraak volgt op 24 november. (AFr)