Nederlands kopstuk ontkent betrokkenheid bij “grootste drugslab ooit” in varkensstal: “Hij zocht enkel een plek om cannabis te kweken”

Een 36-jarige Nederlander ontkent voor de Brugse strafrechtbank zijn betrokkenheid bij het “grootste Belgische drugslab ooit” in een oude varkensstal in Lendelede. Ernst N. geeft toe dat hij de stal bezocht maar volgens zijn advocaat was dat niet om speed te produceren.

“Hij zocht enkel een plek om cannabis te kweken”, pleitte Sven Mary. Volgens de advocaat bewijzen gekraakte Sky-gesprekken in een Nederlands onderzoek dat N. niet de sleutelrol speelde die het Belgische gerecht hem toebedeelt. De man riskeert elf jaar cel.

Waarde van 3,7 miljoen

Na anderhalf jaar van observaties en telefoontaps rolde het gerecht op 8 september 2020 een groot drugslab op in een oude varkensstal op een landbouwbedrijf langs de Heirweg in Lendelede. Er waren producten aanwezig waarmee liefst twee ton amfetaminepoeder of speed aangemaakt kon worden. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) sprak over het “grootste drugslab ooit in België” en becijferde dat het naar schatting 3,7 miljoen euro had kunnen opleveren.

“Hij was meer een manusje-van-alles die zijn bevelen van bovenaf uit Nederland kreeg” – advocate van Philippe P.

Diezelfde dag werden Philippe P. (51) uit Oudenburg en Charles K. (57) uit Oostende in de boeien geslagen terwijl ze met twintig liter amfetamine-olie onderweg waren naar het Nederlandse Hoogstraten. Op basis van verder onderzoek werden in totaal 22 verdachten, onder wie heel wat Nederlanders, voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Volgens het gerecht hield de bende zich ook bezig met cocaïnesmokkel en waren er zelfs plannen om de drug vanuit Zuid-Amerika in te voeren tussen ladingen met hout.

Rollen overschat?

Bij de start van de pleidooien op 6 februari vroeg de procureur twaalf jaar effectieve celstraf voor kopstuk Philippe P. (51). Zelf ontkent de man dat hij de spin in het web was. “Hij was meer een manusje-van-alles die zijn bevelen van bovenaf uit Nederland kreeg”, pleitte zijn advocate. Oostendenaar Charles K. (57) kijkt aan tegen tien jaar cel. Hij zou beslist hebben om speed te maken in de stal toen de ondergrond te vervuild bleek met varkensurine om er cannabis te kweken. Ook hij beweert dat zijn rol wordt overschat.

“Niets te maken met speedlab”

Voor het Nederlandse kopstuk Ernst N. werd elf jaar cel gevraagd. Tijdens de voortzetting van de pleidooien maandag ontkende hij zijn betrokkenheid bij het drugslab met klem. “Het klopt dat hij de stal in Lendelede bezocht”, pleitte advocaat Sven Mary. “Maar dat was enkel omdat hij een plek zocht om cannabis te kweken. Maar die stal bleek dus niet geschikt. Hij is geen heilige boon, maar met dat speedlab had hij niets te zien. Cannabis is zijn core business.”

Sky ECC

Mary liet aan het dossier stukken toevoegen uit een parallel Nederlands onderzoek waarbij gesprekken met een Sky ECC-telefoon (een extra beveiligde smartphone, red.) gekraakt werden. Uit die gesprekken moet blijken dat Ernst N. helemaal niet de sleutelrol speelde die het Brugse parket hem toebedeelt. “Maar blijkbaar vond men het hier niet nodig om die gesprekken te bekijken”, sneerde hij. Volgens Mary is het Brugse onderzoek louter gestoeld op de verklaringen van Philippe P. “Maar de Nederlandse speurders stellen duidelijk dat mijn cliënt geen leidende rol had.”

Vervolg op 27 februari

Procureur Bergez vroeg de rechtbank om de nieuwe stukken te weren omdat ze te laat zouden zijn ingediend. “Wij hebben ze trouwens niet nodig om de zaak hier te beoordelen”, besloot hij. De overige betrokkenen in het dossier riskeren tot zeven jaar effectieve celstraf. Het gaat onder meer om Wevelgemnaar Johan D. (53), wiens firma volgens het parket als dekmantel moest dienen voor cocaïnesmokkel.

De zaak wordt maandagnamiddag 27 februari verdergezet. Dan zullen nog een vijftal advocaten pleiten. Onder meer die van de Brugse advocate N.V. Zij zou na de arrestatie van de zoon van Johan D. opdracht hebben gegeven om alle bezwarende zaken uit zijn appartement te verwijderen. (AFr)