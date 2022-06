Nederlander schreeuwt onschuld uit nadat hij betrapt werd met 250 gram cannabis

Een 31-jarige Nederlander riskeert voor de Brugse rechtbank vijftien maanden cel voor bezit van cannabis en cocaïne in zijn wagen. De man schreeuwt zijn onschuld uit.

Op 10 februari hield de politie tijdens een verkeerscontrole de wagen van M.S. staande op een invalsweg van Zeebrugge. De man uit het Nederlandse Zaandam gedroeg zich zenuwachtig waarop zijn Smart doorzocht werd. Onder de voetmat aan de passagierszijde zaten 250 gram cannabis en 50 gram cocaïne verborgen. De man werd opgepakt en zit sindsdien in de cel.

M.S. beweerde aanvankelijk dat de drugs toebehoorden aan de vorige eigenaar van zijn wagen, die hij nog maar net had aangeschaft. Later wees hij met een beschuldigende vinger naar een vriend, die hij op de dag van de betrapping moest ophalen in Zeebrugge. “Kort voor zijn vertrek naar België hebben mijn cliënt en zijn vriend de wagen nog samen gestofzuigd”, pleitte advocaat Koen Blomme. “Hij werd er bijgelapt door zijn vriend. Die moet de drugs in de wagen verborgen hebben.”

Volgens meester Blomme kwam M.S. nooit eerder in aanraking met het gerecht. “Ik heb zelfs nooit gespijbeld op school”, voegde de Nederlander er nog aan toe. De procureur verwees echter naar een sms van de vriendin van M.S. waarin ze hem verwijt dat hij dealt en blowt. De uitspraak volgt op 9 juni. (AFr)