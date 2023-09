Nederlander riskeert vier jaar cel na dood van vrouw aan overdosis cocaïne in Ichtegem

Een 25-jarige man uit het Nederlandse Heerlen riskeert voor de Brugse strafrechtbank vier jaar effectieve celstraf voor het leveren van de cocaïne die de dood veroorzaakte van een vrouw uit Ichtegem. Het 31-jarige slachtoffer had bijna zes keer de dodelijke dosis in het bloed. Ze werd gevonden door haar hoogzwangere tweelingzus. “Het drama leidde tot een vroeggeboorte.”

Het drama speelde zich af op 25 april vorig jaar in de woning van het slachtoffer in Ichtegem. De 31-jarige vrouw gebruikte een grote hoeveelheid cocaïne, met fatale gevolgen. “Bloedonderzoek wees op een concentratie van 34 microgram cocaïne per liter”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste donderdag. “En dat terwijl zes microgram al dodelijk kan zijn. Het ging om een zeer zware overdosis.”

Het slachtoffer werd aangetroffen door haar tweelingzus en haar partner. “Reanimatie haalde niets meer uit”, vervolgde de procureur. “Haar lichaam was wel nog warm, dus vermoedelijk moeten de feiten van kort voordien zijn geweest.” Het was een alerte buurvrouw die de speurders naar dealer Mohamed A. uit het Nederlandse Heerlen leidde. “Zij had zijn wagen kort voor het drama aan de woning van het slachtoffer gezien. Hij was er tien minuten gebleven”, aldus de procureur.

Burgerlijke partij

Telefonieonderzoek wees uit dat A. ook op 21 en 28 april in de buurt van de woning van het slachtoffer was. In juni 2022 kon zijn wagen staande worden gehouden en werd hij aangehouden voor drugstrafiek. “De buurvrouw herkende hem meteen als de man die bij het slachtoffer langskwam”, ging Vanneste verder. “Het staat vast dat hij de cocaïne leverde in opdracht van een bende. Dat hij hier vandaag niet is bewijst dat hij niet de minste scrupules heeft.” Vanneste vroeg vier jaar effectief voor A., die zijn kat stuurde naar het proces.

De tweelingzus, haar partner en de vader van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “De dochter van mijn cliënt kampte sinds een aanranding met psychische problemen”, pleitte Geert Lambert, de advocaat van de vader. “Uiteindelijk raakte ze verslaafd aan cocaïne.” De zus van het slachtoffer was volgens haar advocaat 24 weken zanger op het moment van de feiten. “Ze had een vroeggeboorte en die was volgens ons het gevolg van het drama”, pleitte meester Bruno Dessin. “Het kind draagt daar tot op vandaag de gevolgen van”.

De rechtbank doet uitspraak op 26 oktober. (AFr)