Nederlander aangehouden na vondst halve kilo cannabis in auto

De onderzoeksrechter in Veurne heeft een Nederlandse bestuurder aangehouden op verdenking van cannabishandel in de regio van Veurne. De man werd woensdag betrapt met een halve kilogram cannabis in zijn wagen.

De 27-jarige Nederlandse man liep eerder toevallig tegen de lamp. Donderdagmiddag rond 14.30 uur zette de politie zijn wagen aan de kant voor een controle in de Brugsesteenweg in Veurne. Daarbij bleek dat de man niet verzekerd was waardoor hij aan de kant moest staan. Al gauw bleek er meer aan de hand te zijn en voerde het Flex-team van politiezone Spoorkin een grondige controle uit in zijn wagen. Dat leverde op want er werd ongeveer een halve kilogram aan cannabis in zijn auto gevonden. Die zaten op verschillende plaatsen verborgen in de wagen. De man werd onmiddellijk gearresteerd en legde meteen enkele verklaringen af.

“De 27-jarige man verklaarde dat hij reeds een tijdje dagelijks cannabis leverde in de regio waar hij betrapt werd”, meldt het parket van Veurne. “Op die manier zou hij al om en bij de 2 kilogram hebben afgeleverd hebben. Hij had voor die leveringen zelfs recent een voertuig gekocht dat nu prompt in beslag werd genomen. De jongeman werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zijn aanhouding bevestigde.” Er zal nu werd gemaakt worden om de drughandel van de man bloot leggen en afnemers te vinden. Wellicht zal de Nederlander daarom een tijdje in de cel moeten blijven. (JH)