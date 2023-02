Nadat hij tien jaar cel kreeg voor gruwelijke foltering vriendin: beruchte Torhoutenaar krijgt zes maanden cel omdat hij drugs liet binnensmokkelen in gevangenis

Torhoutenaar Koen V. (35), die tien jaar cel kreeg voor de gruwelijke foltering van zijn vriendin, heeft nog eens zes maanden cel gekregen omdat hij drugs liet binnensmokkelen in de Brugse gevangenis.

Op 24 februari vorig jaar kwam de toenmalige vriendin van Koen V. op bezoek in de Brugse gevangenis. Bij een fouille werd B.E. betrapt met 1,8 gram speed. De 44-jarige vrouw uit Torhout beweerde dat ze de drugs in de toiletten van de bezoekersruimte gevonden had, maar tijdens het proces gaf V. toe dat hij zijn vriendin drugs liet binnenbrengen in de gevangenis. “Mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen”, pleitte advocaat Jan Dekersgieter. “Na de betrapping kreeg hij in de gevangenis 21 dagen strikte opsluiting. Daarbij mocht hij amper zijn cel verlaten. Zijn ogen zijn er wel opengegaan en hij verblijft sinds september op drugsvrije afdeling. “

Lid van misdaadfamilie

Koen V., die lid is van een beruchte misdaadfamilie, kreeg in april vorig jaar tien jaar effectieve celstraf opgelegd voor de gruwelijke mishandeling van nog een andere ex-vriendin. Onder invloed van speed sloot hij de vrouw in september 2021 twee dagen op in zijn appartement en onderwierp haar aan vreselijke folterpraktijken. Het meisje belandde met zware verwondingen in het ziekenhuis en verkeerde zelfs even in levensgevaar. V. tekende beroep aan tegen zijn veroordeling, maar zonder resultaat. Op 1 februari gaf ook het Gentse hof van beroep hem tien jaar effectieve celstraf.

Bij de huiszoeking in het kader van folterzaak werd in het appartement van V. trouwens 23 gram speed aangetroffen. Dat resulteerde op 6 oktober ook nog eens in een veroordeling tot zeven maanden cel voor drugsverkoop. (AFr)