Na vondst van vier kilo amfetamines en halve liter vloeibare xtc: buurtbewoner wast handen in onschuld, maar toch veroordeeld

“Ik heb daar niets mee te maken.” Vijf eerdere drugsveroordelingen spreken in zijn nadeel, maar een 42-jarige man uit Meulebeke ontkent dat hij ook maar iets te maken heeft met een zak met vier kilo amfetamines en een halve liter vloeibare xtc die in zijn buurt in de struiken gevonden kon worden. Een tuinman zal een cruciale rol spelen voor de rechter.

Op 15 juni 2023 ontdekte een tuinman tijdens zijn werkzaamheden in Meulebeke in de struiken een winkeltas van warenhuis Okay. Toen hij die opende zag hij pakjes wit poeder en een fles. De man verwittigde de politie . Na analyse bleek de tas maar liefst vier kilogram amfetamines en een halve liter vloeibare xtc te bevatten. Na de vondst van de drugs passeerde er nog een man die vroeg of er geen tas was teruggevonden. De tuinman gaf een beschrijving van die man. Hij herkende buurtbewoner Christoph L. op een foto die de politie toonde. Door zijn drugsverleden was L. opnieuw op de radar van de politie terechtgekomen. Maar L. blijft tot vandaag ontkennen. “Er zijn geen bewijzen”, vond zijn advocaat Mathieu Vansuyt. “Hij is volledig uit het drugsmilieu. De tuinman beschreef een zwarte tattoo in de hals maar die heeft hij niet.” De rechter vond voldoende bewijzen en veroordeelde L. tot een effectieve celstraf van 2 jaar en een boete van 8.000 euro. (LSi)