Na overlastcontrole in station van Kortrijk: 12 personen met softdrugs op zak geverbaliseerd

Dinsdagavond voerden Politiezone VLAS en Securail met een drughond een gezamenlijke controleactie uit in en rond het NMBS-station van Kortrijk. 12 personen werden door de drughond aangeduid en daarna door de politie geverbaliseerd omdat ze softdrugs op zak hadden.

Daarnaast hadden twee personen een mes op zak (zakmes en cuttermes), kon één persoon geen geldige Belgische verblijfsdocumenten voorleggen en werd één persoon geverbaliseerd omdat hij een paar duizend euro cash geld op zak had waar hij geen geloofwaardige uitleg voor kon geven. Tijdens de controles op de treintickets en -abonnementen op de perrons, stelde Securail ook een proces-verbaal op wegens het niet naleven van het rookverbod in het station.

Overlast voor treinreizigers

“Wanneer de avondspits in het centrum van de stad voorbij is, hangen in de stationshal, doorgangstunnels en op de perrons vaak personen rond die niet de intentie hebben om een trein te nemen. Ze zorgen vaak voor overlast bij de echte treinreizigers en de treinbegeleiders. Een dergelijke gezamenlijke controleactie zorgt voor een integrale aanpak van de overlast in en rond het drukke treinstation. Door samen te werken kan er vlug en efficiënt opgetreden worden. Er volgen nog zo’n controles, want ze blijken nodig te zijn”, zegt Thomas Detavernier, adviseur communicatie en woordvoerder van Politiezone VLAS.