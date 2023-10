Na onderschepping koeriers in Ardooie en Houthulst: kopstuk drugsbende riskeert vier jaar cel

Een 29-jarige Nederlander riskeert voor de Brugse strafrechtbank vier jaar effectieve celstraf en 246.000 euro verbeurdverklaring voor grootschalige drugshandel. Youssri B. stuurde koeriers aan om in België cannabis te leveren.

Het gerecht kwam Youssri B. op het spoor nadat twee van zijn koeriers gevat werden. Op 15 oktober vorig jaar liep de Nederlandse Janke K. (23) in Ardooie tegen de lamp. Zes dagen later werd Maldegemnaar Brecht D. (20) in Houthulst onderschept. De koeriers gebruikten hetzelfde verpakkingsmateriaal en verder onderzoek leidde een maand later tot de arrestatie van B. “Op zijn gsm stonden filmpjes waarin hij pochte met drugs, cash geld, wapens en luxereizen”, aldus procureur Frank Demeester.

Volgens het gerecht was de twintiger uit Roosendaal al twee jaar met drugshandel bezig. Sinds het voorjaar van 2022 schakelde hij koeriers in. In 2018 liep hij al eens tegen de lamp met 321 gram cannabis. Daarvoor werd hij in Antwerpen veroordeeld tot dertig maanden voorwaardelijke celstraf. Volgens zijn advocaat heeft B. nu gebroken met het drugsmilieu. “In zijn laatste verhoor heeft hij duidelijk man en paard genoemd”, aldus meester Thomas Gillis, die een straf met probatie-uitstel suggereerde.

Voor Janke K. vroeg de procureur woensdag twintig maanden cel en 5.000 euro verbeurdverklaring. “Zij voerde op negen maanden tijd een tiental ritten uit”, verduidelijkte Demeester. Brecht D. kijkt aan tegen achttien maanden cel en 1.500 euro verbeurdverklaring. “Hij was verslaafd en had geldproblemen”, pleitte zijn advocaat. De uitspraak volgt op 15 november. (AFr)