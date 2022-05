Moeder krijgt vier maanden cel omdat ze heroïne in gevangenis smokkelde voor zoon

Een 61-jarige Bruggelinge is in beroep veroordeeld tot vier maanden cel omdat ze heroïne voor haar zoon binnensmokkelde in de Brugse gevangenis.

Op 3 december 2019 bracht D.B. in de Brugse gevangenis een bezoekje aan haar zoon Kevin D. (37), die er een jarenlange celstraf uitzit voor heroïnehandel. Een cipier zag hoe de dertiger plots een zakje uit zijn hand liet vallen. Daarin bleek 2,5 gram heroïne te zitten. Volgens het parket bracht D.B. de drugs mee voor haar zoon, maar die laatste beweerde dat hij het zakje per vergissing nog bij zich had. Ook de moeder ontkende met klem, ook al lag alles vast op camerabeelden en hadden twee cipiers gezien hoe de vrouw haar zoon een zakje toestopte. Een half jaar eerder werd ook de broer van Kevin D. betrapt op drugssmokkel

Op 14 juli 2019 bracht M.D. achttien gram heroïne en acht gram cannabis mee naar de bezoekersruimte. Een cipier zag hoe Kevin D. de drugs in zijn broek stopte. M.D. kreeg acht maanden cel, maar ging niet in beroep. Moeder D.B. kreeg eveneens acht maanden, maar ging wel in beroep. Aanvankelijk pleitte haar advocate nog de vrijspraak. De drugs zou hij al hebben bij gehad op het moment dat zijn moeder op bezoek kwam. Maar de procureur-generaal vroeg de bevestiging van de acht maanden cel plus 8.000 euro boete omdat de vrouw haar fout niet wou toegeven. Kevin D. die twaalf maanden kreeg voor het drugsbezit in de gevangenis, gaf uiteindelijk toe dat hij zijn moeder had gevraagd om te zwijgen.

Ook de moeder gaf nadien haar fout toe. “Ik beken dat ik op 3 december aan mijn zoon 2,5 gram heroïne heb afgegeven.” Daarop stelde het openbaar ministerie zijn vordering bij en vroeg de minimumstraf van drie maanden cel en een boete van 100 euro. Het hof veroordeelde haar uiteindelijk tot vier maanden cel, maar legde haar geen boete op. Kevin D. die de drugs had aangenomen van zijn moeder, werd in een eerder dossier veroordeeld tot vijf jaar cel. Voor het aannemen van de drugs van zijn moeder in de gevangenis kreeg hij geen extra straf. (OSM)