Moeder die hasj in Brugse gevangenis binnensmokkelde voor opgesloten zoon hoeft niet naar de cel

Een 46-jarige vrouw uit Kortrijk heeft van de rechter acht maanden celstraf met uitstel gekregen omdat ze voor haar zoon 26 gram hasj binnensmokkelde in de Brugse gevangenis.

Op 12 januari ging A.H. haar zoon G.Y. (27) opzoeken in de Brugse gevangenis. Een cipier zag hoe de vrouw iets overhandigde aan haar zoon, die bij een fouille 26 gram hasj in zijn broek had zitten. De Bulgaar ontkende dat hij de drugs van zijn moeder had gekregen, maar procureur Mike Vanneste hechtte daar geen geloof aan. “De beklaagde liep al 31 veroordelingen op en werd intussen alweer betrapt met drugs in de gevangenis”, stelde hij.

Volgens de verdediging kampt G.Y. met een zware drugsverslaving. “Hij zit intussen al anderhalf jaar in de cel en zal niet snel vrijkomen”, pleitte meester Jesse Van den Broeck. “Zijn situatie is totaal uitzichtloos en dat heeft hij helemaal aan zichzelf te danken. Hij kreeg al heel wat kansen, maar hopelijk kan hij nog op enige mildheid rekenen.” De Brugse rechtbank gaf G.Y. uiteindelijk acht maanden effectieve celstraf. (AFr)