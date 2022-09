Minister Van Quickenborne vanuit safe-house: “Hoop dat mijn kinderen er geen trauma aan overhouden”

Vijf dagen al verblijft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met zijn vrouw en twee kinderen onder strenge beveiliging in een safe-house van de politie. Wij konden de minister spreken vanuit zijn schuiloord. Onder de indruk van de omstandigheden, bezorgd om zijn kroost maar vooral strijdvaardig om het gevecht met de drugsmaffia te blijven voeren.

Hoe heeft u donderdag vernomen wat er aan de hand was?

“Ik kreeg donderdag om 16.45 uur telefoon van Frederic Van Leeuw, de federale procureur, met wie ik een goed contact heb. Hij klonk eigenlijk zeer bezorgd en zei: ‘meneer de minister, ik heb zeer slechts nieuws en het gaat over u’. Ik dacht ‘wat kan dit nu zijn?’. Hij zei dan dat er een ernstige dreiging was tegen mij die zich in de komende dagen zou kunnen voltrekken. Ik was op dat moment onderweg naar de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, waar ik een speech moest houden. Procureur Van Leeuw zei me dat er die avond nog een vergadering van het Crisiscentrum zou volgen en dat ik daarna meer informatie zou krijgen. Ik ben dan donderdagavond thuis gebleven, met vrouw en kinderen. We kregen dan wel al extra bewaking aan de deur en werden vervoerd met bijzondere wagens.”

Vrijdag bent u dan toch nog op bezoek geweest bij de federale politie in Kortrijk.

“Ik ben inderdaad nog het plukteam gaan bezoeken van de federale politie in West-Vlaanderen. Dan kreeg ik bericht dat die wagen was aangetroffen in de wijk met wapens aan boord. Dan is de beveiliging nog opgevoerd en moesten we de kinderen van school halen. Met politiemannen erbij, inderdaad.”

De minister bezocht vrijdag nog de FGP in Kortrijk, kort erna moesten hij en zijn gezin onderduiken. (gf)

Voor uw kinderen, zes en drie jaar oud, moet dat toch indrukwekkend zijn.

“Dat was niet evident, dat klopt. Ik heb hen uitgelegd dat er stoute boeven waren die papa bedreigden maar dat er politiemensen zijn die ons zullen helpen en beschermen. Hoe leg je dat uit aan kinderen? Je moet vooral eerlijk zijn en dat op een geruststellende manier vertellen, zodat ze niet in paniek raken. Zij weten natuurlijk wat ik doe, dat papa de minister van de gevangenissen is. Ze stellen het in ieder geval goed, ik hoop dat ze er geen trauma aan overhouden. Ik heb als minister van Pensioenen ook nog bedreigingen gekregen, zelfs politiebewaking gehad, maar dit is nog iets anders.”

Viroloog Marc Van Ranst vertelde dat zijn zoontje niet in de tuin mocht voetballen toen hij met zijn gezin naar een safehouse moest tijdens de vlucht van militair Jürgen Conings en dan maar in de gang wat balletjes trapte met een agent. Hoe vullen uw kinderen hun dagen?

“Ik kan daar eerlijk gezegd niet veel details over geven, uit veiligheidsoverwegingen. Ik wil niemand op gedachten brengen. Maar ze stellen het goed. Mijn dochter zit in het eerste studiejaar, ze leert lezen en schrijven. Dit lijkt wat op de coronaperiode. Toen zaten we met zijn vieren in een klein appartement en trokken we ook onze plan.”

Als u hoort wat daar allemaal in die wagen gevonden is – een kalashnikov, pistolen, spanbandjes -, wat doet dat dan met u?

“Als het zo dichtbij u thuis komt, waar uw kinderen liggen te slapen… Die auto is hier donderdagavond gedeponeerd, op honderd meter van ons huis. Dan komt dat wel aan. Maar ik blijf strijdvaardig, ik ga mij niet laten intimideren. Die strijd voer ik ook niet alleen, maar samen met de hele regering. Met het SKY-ECC-dossier hebben we echt de beerput opengelegd van de drugsmaffia: ontvoeringen, onthoofdingen, intimidaties, folteringen, noem maar op. Ik had niet gedacht dat dit geweld ooit tot bij de bovenwereld zou komen, ik dacht dat het zich zou beperken tot de onderwereld. Maar dit is een nieuwe fase: het narco-terrorisme, de drugswereld die de hele samenleving onder controle probeert te krijgen en dat is toch wel heel angstaanjagend. Maar ik ben niet bevreesd en wij gaan door.”

Verschillende waarnemers, Antwerps burgemeester Bart De Wever op kop, waarschuwen al jaren dat het drugsgeweld zal uitbreiden naar de bovenwereld. Heeft hij nu gelijk gekregen?

“We hebben de voorbije twee jaar 1.200 mensen gearresteerd, zoveel zelfs dat de gevangenis van Antwerpen is overbevolkt. We hebben wereldwijde netwerken blootgelegd tot in Dubai. Als je weet dat de regering van deze strijd zo’n prioriteit maakt, dan weet je dat op een bepaald ogenblik het onverwachte kan gebeuren. Maar ik maak dit niet alleen mee. Er zijn veel mensen bij politie en justitie die dit meemaken. Ik denk aan drugsmagistraten die de criminelen veroordelen, maar ook aan undercoveragenten en mensen bij de lokale politie. Het zijn twee jonge agenten die donderdag die mensen gecontroleerd hebben. Zij staan in de vuurlinie en ook zij maken zich zorgen om hun veiligheid en die van hun gezin. Maar als we toegeven aan dat geweld, dan komen we in Zuid-Amerikaanse toestanden en spreken we niet meer van narco-terrorisme maar van een terrorismestaat. Dat mag en zal nooit gebeuren.”

De minister postte deze foto zaterdagmiddag vanuit het safe-house. (gf)

U post regelmatig een foto van uw gezin op uw sociale media. Zal u dat blijven doen?

“Het is geen geheim dat ik een vrouw en kinderen heb, maar ik zal er wel meer op letten dat we niet gaan zeggen waar we naartoe zullen gaan. We willen mensen niet op verkeerde ideeën brengen. Bang ben ik zelf niet geweest. Mijn grootste zorg gaat naar mijn vrouw en kinderen. Ik ben vooral strijdvaardig maar ik ben me er ook wel bewust van dat ik de komende jaren als minister van Justitie niet meer zorgeloos ergens naartoe zal kunnen gaan. Wat me deugd gedaan heeft, is dat ik heel veel steun heb gehad vanuit heel veel hoeken, ook van de oppositie. Het bewijst dat we schouder aan schouder staan in deze strijd.”