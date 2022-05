Milde straf voor visser uit Diksmuide die cannabis kweekt “om rustig te vissen”

Een 24-jarige man uit Diksmuide kreeg van de rechter in Veurne een milde geldboete van 1.600 euro nadat hij betrapt werd toen hij een joint rookte met een minderjarige vriend. Bij hem thuis werd een microplantage met twee planten ontdekt. “Hij rookte joints om rustig te kunnen vissen”, sprak zijn advocaat.

M.S. uit Diksmuide werd eerder bij toeval betrapt door de politie. De ouders van een minderjarige vriend van hem maakten zich op 26 juni 2020 zorgen omdat de jongen nog niet naar huis was gekomen. Ze gingen hem daarom zoeken aan de visputten van Oudekapelle waar hij geregeld vertoefde. Daar merkten ze het tentje van M.S. op.

Microplantage

“Beiden bleken een joint aan het roken te zijn”, sprak de procureur. “M.S. deed dat dus in het bijzijn van zijn minderjarige vriend, wat hij ook toegaf. De politie werd erbij gehaald en die deed even later een huiszoeking bij M.S. Daar werd een microplantage gevonden van twee planten en 8,28 gram oogst. De planten stonden er al veel eerder en dus is het aannemelijk dat hij eerder al eens geoogst had.”

Nu clean

De advocaat van de man vroeg een milde straf. “Hij werkt in het landbouwbedrijf van zijn vader en heeft zelf twee kinderen. Hij rookte enkel af en toe eens een joint om nadien rustig te kunnen gaan vissen. De cannabis kweekte hij voor zichzelf maar intussen is hij volledig clean.” De rechter nam verzachtende omstandigheden aan en gaf M.S. enkel 1.600 euro boete. (JH)