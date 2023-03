Milde straf na vondst drugs in diepvries bij man die naar cel moest

Een 36-jarige man uit Veurne kreeg een milde straf nadat bij hem thuis drugs werd gevonden in zijn diepvries. Dat gebeurde nadat de politie bij B.S. aanklopte om hem naar de gevangenis te brengen. Daar zal hij nu wat langer moet blijven.

Op 20 december vorig jaar belde de politie bij B.S. uit Veurne aan met een huiszoekingsbevel. Er was een bevel tot gevangenneming, omdat de man weigerde zich spontaan aan te bieden in de gevangenis om zijn celstraf uit te zitten. “Toen de politie bij hem binnenging vonden ze hem verstopt in de berging”, sprak de procureur. “Binnen lag een half opgerookte joint en in zijn diepvries werd speed gevonden. Hij was ook in het bezit van XTC.”

B.S. zit nu nog steeds in de gevangenis en moet daar nog minstens tot 2026 blijven, voor het uitzitten van straffen. “Hij heeft een groot probleem met drugs in zijn leven en raakt er niet vanaf”, sprak zijn advocaat. “De speed in zijn diepvries was niet om te verkopen. Hij had dat gekocht om met vrienden te gebruiken op oudejaarsavond. Doordat hij nu een nieuwe celstraf riskeert dreigt hij nog langer in de gevangenis te moeten blijven en zo wordt zijn situatie stilaan uitzichtloos.” De rechter gaf hem alvast een extra celstraf van 10 maanden maar was mild aangezien er 18 maanden gevorderd werden. (JH)