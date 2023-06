Milde geldboete voor uitbater pittabar die cocaïne bezat

De uitbater van een pittabar in Veurne heeft bij aanname van verzachtende omstandigheden een milde geldboete van 1.000 euro voor het bezit van cocaïne. Bij controles in zijn zaak werd een minieme hoeveelheid coke gevonden maar de man werd niet vervolgd omdat hij toeliet dat er drugs werd gebruikt in zijn zaak.

In oktober vorig jaar hield de politie een controleactie in de pittazaak van de man in Veurne. “Dat kwam omdat er bij de politie informatie was binnen gekomen dat er in zijn zaak drugs werd gebruikt en verhandeld”, sprak de procureur. “Er was contact met enkele gebruikers die zeiden dat ze de drugs van A.A. in zijn zaak konden kopen. Tijdens de inval werd ook een speurhond ingezet. Die deed een rondgang zowel in de zaak als in het privégedeelte en reageerde telkens positief. Er werd een klein zakje met cocaïne gevonden en ook geld bleek aangetast te zijn door de drugs. A.A. verklaarde ook zelf dat hij nog naar Nederland is gereden om de drugs te kopen. Uiteindelijk konden we de verkoop van cocaïne in zijn zaak niet hard maken”. A.A. werd uiteindelijk enkel vervolgd wegens het persoonlijk bezit van de drugs en kreeg bij aanname van verzachtende omstandigheden enkel een geldboete van 1.000 euro. (JH)