‘Maya de bij’ ontkent leiderschap bij cannabisplantage: “Maak van haar geen koningin die de honingpotten beheerde!”

De 34-jarige S.B., alias ‘Maya de bij’, uit Rotterdam ontkent met klem dat ze de leider was van een bende die op grote schaal cannabis kweekte in woningen in Brugge en Nederland. “Maak van haar niet Maya de bijenkoningin die de honingpotten beheerde. Dat klopt niet!”

Op 26 januari 2022 viel het gerecht binnen in een woning in De Linde, een villawijk in Sint-Kruis Brugge. Het pand was professioneel ingericht als cannabisplantage. De honderden kweekpotten hadden volgens het parket drie oogsten opgeleverd, goed voor 60 kilogram cannabis. Op het moment van de inval was niemand in de villa aanwezig. Maar daags nadien daagden onder meer de Nederlandse S.B. op, die in de telefonie steevast als ‘Maya de bij’ werd genoemd.

Verder onderzoek linkte M., H. en L. ook nog aan een cannabisplantage in opbouw in een woning in Otegem. S.B., die zes maanden in voorhechtenis zat, kreeg als spin in het web vijf jaar cel, de helft met uitstel. Ze kreeg ook een boete van 40.000 euro, waarvan 4.000 effectief en er werd 15.000 euro verbeurd verklaard. In beroep wil advocaat Kris Vincke niet dat er van haar een leider wordt gemaakt. Maak van haar niet Maya de bijenkoningin die de honingpotten beheerde. Dat klopt niet!” Zij was volgens Vincke de jongste van de bende en heeft nooit opdrachten gegeven. Dat beweert ze zelf ook: “Dit klopt niet. Ik zat op dat moment in een heel vervelende situatie.” Uitspraak op 6 maart. (OSM)