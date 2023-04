‘Maya de Bij’ en ‘Bob de Bouwer’ riskeren vijf jaar cel voor cannabiskweek in Brugse villa

Een 33-jarige vrouw uit Nederland kijkt aan tegen vijf jaar effectieve celstraf als leidster van een bende die op grote schaal cannabis kweekte in woningen in Brugge en Otegem. Shirlana B. – die in het milieu gekend stond als ‘Maya de Bij’ – ontkent dat ze de lakens uitdeelde en beweert dat ze enkel de kwaliteit van de plantjes kwam controleren. Acht andere beklaagden, onder wie twee Nederlanders die zich “Bob de Bouwer” lieten noemen, riskeren tot vijf jaar cel voor hun aandeel.

Eind 2021 kreeg het gerecht informatie in handen over vermoedelijke cannabisteelt vanuit een villa in De Linde, een chique woonwijk in Sint-Kruis. Het was er een komen en gaan van wagens met Nederlandse nummerplaten en in de woning werd ook verdacht veel stroom verbruikt. Na observaties viel de politie 26 januari vorig jaar binnen in de woning, die professioneel was ingericht als cannabisplantage. “De honderden kweekpotten hadden drie oogsten opgeleverd, goed voor 60 kilogram cannabis”, aldus procureur Lode Vandaele.

Plantage in opbouw in Otegem

Op het moment van de inval was niemand in de villa aanwezig. De huurder bleek André C., een 67-jarige Amsterdammer. Daags nadien arriveerde aan de woning een Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaat. Nederlanders René M. (54), Roland H. (63) en Marcella L. (40) werden in de boeien geslagen. Even later arriveerde ook nog een Mazda met daarin Nederlanders Shirlana B. (33) en kompaan Bram R. (45). Ook zij werden opgepakt.

Verder onderzoek linkte M., H. en L. ook nog aan een cannabisplantage in opbouw in een woning in Otegem. De wagen van Roland H. bleek daar liefst 57 keer gespot. “Ze deden allen hun best om de feiten te minimaliseren”, stelde de procureur. Zo beweerden René M. en Roland H. – beiden bekend als ‘Bob de Bouwer’ – dat ze in de Brugse woning enkel wat klusjes kwamen opknappen op vraag van Shirlana B., die hij ‘Maya de Bij’ noemde. Marcella L. was enkel mee “voor de gezelligheid”. Met de opbouw van een plantage in Otegem hadden ze naar eigen zeggen niets te maken.

“Ze deden allen hun best om de feiten te minimaliseren”

Shirlana B., die zes maanden in voorhechtenis zat, was volgens het gerecht de spin in het web en riskeert vijf jaar cel. De Rotterdamse bleek samen met een Albanees die gekend stond voor drugsfeiten en schakelde volgens het gerecht ook twee Albanezen, Keta X. (29) en Jetmir B. (37), in om op de Brugse plantage te werken. Ze ontkent evenwel dat ze de leiding had. Volgens haar advocaat werd ze enkel ingeschakeld om de kwaliteit van de plantjes te controleren. “Onder druk van de Albanezen”, pleitte haar raadsman.

Straffen

Ook Bram R. zou als bioloog enkel advies hebben gegeven. Hij riskeert 37 maanden cel. René M. en Roland H. kijken allebei aan tegen vijf jaar cel. M. wast de handen in onschuld, terwijl H. beweert dat hij in Brugge enkel opkuiswerken heeft uitgevoerd. Marcella L., die twee jaar cel riskeert, vroeg eveneens de vrijspraak. Naar eigen zeggen kwam ze enkel eten bereiden voor René M., haar partner. André C., Keta X. en Jetmir B. kijken eveneens aan tegen twee jaar cel. C. en X. stuurden hun kat naar het proces, Jetmir B. vroeg de vrijspraak.

In de zaak staat ook een 64-jarige vrouw uit Knesselare terecht. P.D. huurde de woning in Otegem, maar verhuurde die onder aan de Nederlanders. Ze riskeert twee jaar cel, maar naar eigen zeggen wist ze niet wat er in de woning gebeurde. De eigenaar van de Brugse villa stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een schadevergoeding van 22.000 euro voor de vernielingen die werden aangericht. De procureur vroeg ook nog een totale verbeurdverklaring van 384.000 euro. De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 4 mei. (AFr)