Man wordt door vreemde houding tijdens hittepiek van 38 graden betrapt met speed

Een 45-jarige dakloze man riskeert zes maanden effectief en een geldboete wegens de verkoop van drugs. Hij werd met 20 gram speed betrapt toen hij afgelopen zomer in een hitte van 38 graden op bizarre wijze rondliep in Veurne.

Op 18 juli deze zomer liep de 45-jarige C.V. rond in het centrum van Veurne. De man viel de politie op omdat hij waggelde, verward en slordig was en een flesje Duvel in zijn handen had dat hij leegdronk. “De politie besloot daarom om de man aan te spreken en tot een fouille over te gaan”, sprak de procureur.

“In zijn broekzakken werd 255 euro cash geld gevonden en een pakje van 20 gram speed. C.V. verbleef toen bij een vriend in Oostduinkerke waar nog eens 1,64 gram cannabis gevonden werd en een cruncher. Daarna werd hij de deur gewezen door die vriend. Zelfs met een gebruik van een gram speed per week is het niet mogelijk dat het pakje volledig voor eigen gebruik was. Zo opgerold in zijn broekzak zou dat geen week mee gaan. We gaan er dus vanuit dat C.V. de speed verkocht. We vragen zes maanden daarvoor en 8.000 euro boete. Gelet op zijn financiële toestand mag dat grotendeels met uitstel zijn.”

C.V. zit momenteel nog in de cel en heeft nog geen nieuw verblijfplaats. Hij zou bij zijn vrijlating naar een vriend in Gent trekken. Vonnis op 13 september. (JH)