Man vrijgesproken voor verkoop drugs en mild gestraft voor bezit

Een 45-jarige dakloze man uit Veurne is door de rechter vrijgesproken voor de verkoop van drugs. Voor het bezit van speed en cannabis kreeg hij 8 maanden cel met uitstel. C.V. wordt nu vrijgelaten uit de gevangenis en moet op zoek naar een dak boven zijn hoofd.

Op 18 juli deze zomer liep C.V. nog opvallend rond in het centrum van Veurne en viel zo op bij de politie. Het was toen 38 graden buiten. Hij waggelde, was verward, slordig en dronk een flesje Duvel leeg in zijn handen.

“De politie besloot daarom om de man aan te spreken en tot een fouille over te gaan”, sprak de procureur. “In zijn broekzakken werd 255 euro cash geld gevonden en een pakje van 20 gram speed. C.V. verbleef toen bij een vriend in Oostduinkerke waar nog eens 1,64 gram cannabis gevonden werd en een cruncher. Daarna werd hij de deur gewezen door die vriend. Zelfs met een gebruik van een gram speed per week is het niet mogelijk dat het pakje volledig voor eigen gebruik was. Zo opgerold in zijn broekzak zou dat geen week mee gaan. We gaan er dus vanuit dat C.V. de speed verkocht.”

C.V. bleef beweren dat alles voor eigen gebruik was en de rechter vond uiteindelijk geen bewijzen om hem te veroordelen voor verkoop. Wegens bezit van drugs kreeg C.V. nu acht maanden cel en 8.000 euro boete, volledig met uitstel. Hij komt dus vrij uit de gevangenis en moet zo snel mogelijk een dak boven zijn hoofd vinden. (JH)