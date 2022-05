Man vraagt werkstraf voor verkoop designerdrugs waarbij 21-jarige overleed

Een 44-jarige Nederlander vraagt in beroep een werkstraf voor het toedienen van schadelijke stoffen met de ongewilde dood tot gevolg. Een 21-jarige Antwerpenaar stierf na een injectie met U-47700, ook wel pink of pinky genoemd. In eerste aanleg kreeg hij drie jaar cel.

In de nacht van 10 op 11 maart 2017 verloor Antwerpenaar T.K., toen 21 jaar oud, het bewustzijn in het vakantiehuisje in Zeeland waar hij toen met zijn familie verbleef. De jongeman werd per helikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij op 15 maart overleed. In zijn bloed werden sporen aangetroffen van de designerdrug U-47700 of pink, een stof die acht keer krachtiger is dan morfine en zelfs gebruikt wordt om olifanten te verdoven.

De jongen had de drug via het internet aangekocht bij het bedrijfje van Nederlander Remco H. (44). Die beweerde dat hij enkel chemische stoffen verkocht aan bedrijven en labo’s en bijgevolg niet wist dat T.K. de substantie als drug ging consumeren. Maar er was mailverkeer tussen de Nederlander en het slachtoffer. Daarin had T.K. het onder andere over de smaak van het product.

In eerste aanleg kreeg Remco H. drie jaar waarvan twee jaar effectief. Hij ging in beroep om een werkstraf te vragen. “Als Nederlander zal hij van deze straf in Nederland zeker 16 maanden uitzitten. En zijn we daar als maatschappij vijf jaar na de feiten beter van?”, vroeg zijn advocaat af. Bovendien was de drug in 2017 nog legaal in zowel België als Nederland en had hij voordien nog nooit problemen gehad.

Ook de schadevergoeding aan de familie van het slachtoffer is volledig betaald. Maar de procureur-generaal vindt een werkstraf echter een brug te ver en niet proportioneel in een zaak waarbij een dode is gevallen. “De man verkoopt op dit ogenblik nog steeds en haalde in zijn eerste jaar liefst 80.000 euro winst met zijn eenmansbedrijf.”

Hij gaat akkoord met drie jaar volledig met uitstel. De Nederlander gaf wel aan dat hij momenteel zijn volledige stock aan het verkopen is en hoopt het bedrijf tegen eind dit jaar te laten uitdoven. Bovendien levert hij niet meer aan België. Uitspraak op 8 juni. (OSM)