Man uit Knokke-Heist riskeert vier jaar cel nadat voor derde maal een drugsdode viel in zijn woning

Een 41-jarige man uit Knokke-Heist riskeert voor de Brugse strafrechtbank vier jaar effectieve celstraf wegens schuldig verzuim nadat er voor de derde maal een drugsdode viel in zijn woning.

Op 8 juli vorig jaar zakte de vader van Raoul S. vanuit Duitsland af naar Knokke-Heist om de woning van zijn zoon te poetsen. Hij trof er het levenloze lichaam aan van een man die bezweken bleek aan een overdosis heroïne. De vader verwittigde de politie en die kon Raoul S. twee dagen later oppakken in de verzegelde woning. S. gaf toe dat hij samen met het slachtoffer drugs had gebruikt. Toen het slachtoffer een paar uur roerloos was blijven liggen probeerde S. hem nog tevergeefs te reanimeren.

Onderzoek wees uit dat de feiten zich wellicht al op 4 juli hadden afgespeeld. Op 6 juli zou S. nog met enkele kennissen in de woning zijn geweest, maar ook toen werden de hulpdiensten niet verwittigd. “Het slachtoffer was al de derde drugsdode in de woning van de beklaagde”, verduidelijkte de procureur. In 2015 bezweek de broer van S. aan een overdosis heroïne. Hij zat toen even in de cel op verdenking van gifmoord, maar kreeg uiteindelijk tien maanden cel, de helft met uitstel, voor schuldig verzuim. Na een fatale overdosis in 2021 belde S. wél de hulpdiensten, waardoor hij in die zaak niet werd vervolgd.

Volgens de verdediging laat S. daklozen bij hem logeren in ruil voor drugs of alcohol. “Hij stopte met reanimeren toen hij besefte dat het tevergeefs was”, pleitte meester Ellen Eneman. “Hij verwittigde hulpdiensten naar eigen zeggen niet omdat hij anders niet op reis zou kunnen gaan met zijn vader.” De rechtbank doet uitspraak op 2 maart. (AFr)