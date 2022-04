Man riskeert voorwaardelijke celstraf voor fatale overdosis heroïne in Oostende

Een Wit-Russische man uit Antwerpen riskeert in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf voor zijn aandeel in een fatale overdosis heroïne in Oostende.

Op 14 februari vorig jaar trok P.M. naar zijn vrienden in Oostende om een feestje te bouwen. Hij bracht heroïne mee om samen te gebruiken. Maar in de loop van de nacht werd een van de aanwezigen, een 38-jarige man, onwel. P.M. verwittigde de hulpdiensten en probeerde de man nog te reanimeren. Maar alle hulp kwam te laat.

Drugscocktail

Een bloedonderzoek wees uit dat het slachtoffer stierf aan een cocktail van alcohol, heroïne, amfetamines en cannabis. De procureur stelde een straf met probatievoorwaarden voor zodat P.M. aan zijn drugsprobleem kan werken.

Volgens zijn advocate had P.M. niet door dat het slachtoffer zoveel verschillende middelen had ingenomen. “Anders zou hij hem zeker geen heroïne meer hebben laten gebruiken”, pleitte meester Emily De Ceuninck. “Mijn cliënt kwam na vier maanden voorhechtenis vrij en heeft zich perfect aan de voorwaarden gehouden.”

De rechter doet uitspraak op 2 mei. (AFr)