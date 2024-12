Man riskeert twee jaar voor zevende drugsveroordeling: “Je ziet er misschien uit als een witte ridder, maar het zullen vooral witte lijntjes geweest zijn”

Ondanks een eerdere veroordeling bleef Dylan L. (28) drugs verkopen. Dat leverde hem bij verstek twee jaar cel op. Na zijn arrestatie op Tenerife vocht de Blankenbergse kapper tevergeefs die uitspraak aan. Maar zijn advocaat wil in beroep bijkomend onderzoek.

Op 26 april 2021 kreeg Dylan L. twintig maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsverkoop vanuit zijn kapperszaak in Blankenberge. Na zeven maanden mocht L. de gevangenis verlaten, maar amper twee weken later begon de twintiger opnieuw cocaïne en cannabis te verkopen. Eind januari 2022 liep hij tegen de lamp en bij de start van zijn proces in april 2023 erkende hij een drugsprobleem te hebben. De rechter kende toen een uitstel toe om negatieve urinecontroles voor te leggen. Maar op de volgende zitting kwamen L. noch zijn advocaat opdagen. Eind 2023 kreeg L. bij verstek twee jaar effectief. “Hij is een doorwinterde crimineel”, klonk het.

Later bleek dat L. al in september naar Tenerife was gevlucht. Daar werd hij halfweg vorige maand door de Spaanse politie opgepakt nadat hij op sociale media uitgebreid pronkte met zijn luxeleven. Hij tekende verzet aan tegen zijn veroordeling op verstek, maar het bleef bij twee jaar cel. In beroep, gooit zijn advocaat het over een andere boeg. Zo liep hij bij zijn arrestatie tegen de lamp omdat hij verdacht werd van verkrachting. Hij ontkende en verwees naar berichten in zijn telefoon om zijn gelijk te bewijzen. Maar in zijn telefoon werden contacten in het drugsmilieu gevonden, video’s en foto’s van geld en drugs. Op 1 februari 2022 werd zijn telefoon in beslag genomen en nadien verder uitgelezen in het drugsdossier.

Het verkrachtingsdossier werd kort nadien geseponeerd omdat berichten in zijn telefoon inderdaad bewezen dat het meisje alles had verzonnen. Maar tegelijk werd een nieuw dossier opgestart voor de drugs. “Mag niet!”, volgens zijn advocaat. “Men had daarvoor geen toestemming van de procureur of onderzoeksrechter.” Hij wil dat de agent die de telefoon uitlas, komt getuigen. Maar de procureur-generaal vindt dat maar een futiliteit. “Het is een fout die zonder problemen wettelijk kan recht gezet worden.” Hij wijst er ook op dat de man al voor de zesde keer voor het hof van beroep moet verschijnen voor drugsfeiten. “Hij ziet er misschien uit als een witte ridder (L. verscheen in een smetteloos wit joggingpak, nvdr.) maar het zullen bij u vooral witte lijntjes zijn geweest!”, merkte de procureur-generaal spottend op. “Hij heeft ook al eens zijn enkelband doorgeknipt en gevlucht naar Tenerife om zijn straf uit te zitten. Daar zou ik misschien ook liever zijn, maar het mag niet! U bent dus een onbetrouwbaar sujet!” Hij vorderde opnieuw twee jaar effectief. De zaak wordt verder behandeld op 4 februari. (OSM)