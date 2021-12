Man rijdt sportief rond met lichte vrachtauto en test positief op drugs

In de Koekelarestraat in Kortemark zette een patrouille van politiezone Polder een 57-jarige man in de nacht van dinsdag op woensdag aan de kant voor een verkeerscontrole.

Rond 4.15 uur viel het de politie op dat de man in zijn lichte vrachtauto nogal sportief rondreed. Hij werd geïntercepteerd en legde een negatieve ademtest af.

Maar hij voldeed wel aan de checklist drugs in het verkeer en legde vervolgens een positieve speekseltest af. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Zijn lichte vrachtauto moest hij laten staan om getakeld te worden. (JH)