Man met levenslang rijverbod betrapt op drugs achter het stuur in Torhout

Een 26-jarige man uit Torhout heeft het afgelopen weekend weer bont gemaakt. Ondanks het feit dat hij al een levenslang rijverbod heeft lopen kroop de twintiger toch weer achter het stuur van een wagen.

Toen de politie hem zaterdag kort voor de middag zag rijden in de Sint-Jozefstraat in Torhout zagen ze bovendien dat hij geen gordel droeg. Ze zetten hem daarop aan de kant in de Hugo Verriestlaan en daar merkten ze op dat hij ook nog eens reed onder invloed van verdovende middelen. Hij legde een positieve speekseltest af. Omdat hij geen rijbewijs heeft door zijn levenslange rijverbod werd zijn wagen getakeld. (JH)