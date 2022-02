Man krijgt vijf maanden cel voor ‘cannabisregen’ in gevangenis Ieper

Een gevangene van Ieper is in beroep veroordeeld tot vijf maanden cel omdat hij cannabis in de gevangenis smokkelde.

Op 21 juli 2019 weerklonk op de binnenkoer van de gevangenis van Ieper een luid fluitsignaal, waarop plots verschillende zakjes cannabis over de gevangenismuur werden gegooid. F.M. stak –ondanks de camera’s- de zakjes weg. Maar door de haarscherpe camerabeelden, liep hij tegen de lamp en kreeg hij vier maanden cel en een boete van 8.000 euro. Hij ging in beroep omdat hij de boete veel te hoog vindt.

“Hij werkt niet in de gevangenis en al zijn geld gaat naar zijn kind”, aldus zijn advocate. Maar F.M. die al een zwaar strafblad heeft voor onder meer poging moord, werd eerder al in Kortrijk en Brugge betrapt met cocaïne en cannabis op zak. “Als hij vrij is, dan is het geld voor zijn kind blijkbaar niet belangrijk!”, merkte de procureur-generaal op. “De gevangenis raakt hem blijkbaar niet meer. Het regent cannabis op de binnenplaats van de gevangenis van Ieper en meneer steekt alles doodleuk weg, ondanks de camera’s. En dan moet nu plots zijn kind op de eerste plaats komen. Wel, als de gevangenis hem niks meer doet, zal hij het financieel misschien eens voelen!”

Toch besloot het hof de gevangenisstraf van vier maanden op te trekken naar vijf maanden, maar de boete te laten vallen. (OSM)