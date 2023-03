Man krijgt straf met uitstel voor verkoop van tientallen kilo’s cannabis

Een 25-jarige Brugse Gentenaar krijgt in beroep een straf met uitstel voor grootschalige cannabishandel. Hij vroeg ook om de verbeurdverklaring van 100.000 euro te milderen, maar daar ging het hof niet op in.

In mei 2019 kreeg de politie informatie in handen dat Bruggeling N.G. (27) al twee jaar lang op grote schaal cannabis verkocht. De drugs kwamen uit het Nederlandse Bergen op Zoom en werden opgeslagen in een garagebox. Onderzoek wees uit dat N.G. in totaal vijftien à twintig kilogram cannabis had gekocht van de Brugse Gentenaar D.D. (25). Na observaties werden in de woning van Bruggeling W.V. (31) ruim 7,5 kilogram cannabis en kleinere hoeveelheden cocaïne en hasj gevonden. Voorts kon de politie ook 11.500 euro cash en heel wat luxegoederen in beslag nemen. Zo werden bij D.D. onder meer zeven paar schoenen van Louboutin aangetroffen en een Rolex.

D.D. kreeg 40 maanden effectief, maar ging in beroep. Hij vroeg een straf met uitstel mits het naleven van voorwaarden. Volgens zijn advocaat Yen Buytaert is de man nu 180 graden gedraaid en is hij op het rechte pad. “Hij heeft vast werk en is helemaal van drugs af!” Hij vroeg ook om de 100.000 euro die bij D.D. verbeurd werd verklaard te milderen. Maar uit een boekje dat de politie vond in de isolatie van een kast, bleek dat D.D. zo’n 5.000 euro per kilo kreeg en dat de geschatte verkoop van 30 tot 40 kilo cannabis niet uit de lucht gegrepen was. “De kilo’s cannabis vallen uit dat boekje!”, merkte de procureur-generaal op. “De rechter in Brugge heeft de verbeurdverklaring al terug gebracht van 400.000 euro naar 100.000. Iemand die werkt heeft die 100.000 euro op tien jaar terugbetaald. Maar dan zal je natuurlijk niet elk jaar een nieuwe BMW kunnen kopen en zullen het schoenen van den Aldi zijn in plaats van Christian Dior!”

Het hof bevestigde de verbeurdverklaring van 100.000 euro, maar milderde verder de straf van 40 maanden effectief naar 40 maanden met uitstel mits het naleven van voorwaarden. Ook de boete van 8.000 euro werd met uitstel uitgesproken. (OSM)