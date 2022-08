Man die cocaïne dealde op Markt in Veurne riskeert 38 maanden cel

Een 25-jarige man uit Veurne staat al voor de tweede keer in zijn leven terecht wegens de verkoop van drugs. Deze keer riskeert I.T. 38 maanden cel omdat hij anderhalf jaar lang cocaïne verkocht, onder meer op de Markt in Veurne. Opvallend: zijn moeder kwam vanuit Tunesië overgevlogen om haar zoon te steunen op zijn proces.

De 25-jarige I.T. werd op 22 maart na een observatie door politiezone Spoorkin betrapt. Het onderzoek naar hem kwam eigenlijk voort uit de arrestatie van zijn huisgenoot. Bij de huiszoeking toen werden restanten gevonden waarvan de politie vermoedde dat ze van I.T. afkomstig waren. Daarom werden enkele observaties opgezet. “De politie zag op verschillende momenten heel wat beweging aan het appartement van I.T.”, sprak de procureur. “Verschillende afnemers werden ondervraag en enkelen zeiden al twee jaar lang afnemer bij hem te zijn. Het was in Veurne bovendien blijkbaar een publiek geheim dat je voor cocaïne bij hem moest zijn. De man werd in 2019 al eens veroordeeld voor de verkoop van drugs en kreeg toen de opschorting. Ik vorder nu, zeker gelet op de langere periode, 38 maanden cel en 8.000 euro boete.”

Moeder uit Tunesië

Opvallend aanwezige op het proces van I.T.: zijn moeder. Zij woont in Tunesië en maakte de vlucht om haar zoon bij te kunnen staan. Ze sprak ook de rechter aan en vertelde voortaan meer terug naar België te willen komen om haar zoon beter op te volgen. Daarom vroeg zijn advocaat Thomas Bailleul nu ook om een celstraf met uitstel. “Zijn ogen zijn opengegaan in de gevangenis en hij weet nu dat hij met eerlijk geld zijn mooie dingen moet kopen. Bovendien moet hij nog maar een cursus meer volgen om te kunnen afstuderen aan de hotelschool. Dat wil hij vanaf september doen. Een celstraf met uitstel zodat hij ook aan zijn eigen druggebruik kan werden is ideaal voor hem. Hij zal alle voorwaarden volgen.” Vonnis op 23 augustus. (JH)