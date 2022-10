Man blijft aangehouden na razzia tegen drugs in Le Bizet

Tijdens een gecoördineerde actie, waarbij zowel de lokale als de federale politie manschappen ter beschikking stelde, werden op verschillende plaatsen in Le Bizet huiszoekingen verricht. 4 personen werden in de boeien geslagen, één onder hen blijft aangehouden.

Niet minder dan 20 agenten, vergezeld van verschillende speurhonden, trokken afgelopen dinsdag richting Le Bizet. Drie adressen uit het Komense gehucht stonden er op de lijst van uit te voeren huiszoekingen. De grondig voorbereide actie, onder direct toezicht van een parketmagistraat uit Doornik, richtte zich op het drugsmilieu en alle betrokken partijen.

Tijdens de inval werden 4 mensen van hun vrijheid beroofd. Voor één onder hen werd zijn aanhouding door de onderzoeksrechter bevestigd. Een minderjarige werd dan weer in handen gegeven van de jeugdrechter, die zijn opsluiting in een jeugdinstelling beval. Twee personen mochten na verhoor het commissariaat opnieuw verlaten.

De politiezone Komen-Waasten hanteert een beleid van nultolerantie op gebied van drugs en liet met deze actie wederom haar tanden zien. “Door het toedienen van dergelijke klap willen we het verkoopsnetwerk vleugellam maken”, klonk het in een verklaring van de politiezone achteraf. “Vanwege de gevoelige materie van dit dossier wordt hier verder niet meer over gecommuniceerd.”