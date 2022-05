Man beweert dat hij cannabisplantages enkel bezocht: “Het zijn de Floralïen toch niet?”

Een Fransman uit de Rijselse regio blijft ook in beroep zijn betrokkenheid bij diverse cannabisplantages in de grensstreek ontkennen. “Hij ging enkel op bezoek”, meent zijn advocaat. “Een cannabiskwekerij zijn de Floraliën niet!”, counterde de procureur-generaal.

Op 27 augustus 2015 raakte een elektriciteitskast aan een woning in de Leopoldstraat op de Barakken in Menen overbelast. Vonken sprongen in het rond waardoor buren de politie en brandweer belden. Ook een technicus van elektriciteitsnetbeheerder Eandis kwam ter plaatse, die vaststelde dat de overbelasting het gevolg was van een frauduleuze aansluiting. Verder onderzoek bracht aan het licht dat er achter de muren van de woning een cannabisplantage met zo’n 850 plantjes schuil ging. De huurovereenkomst leidde naar Vincent F. (31) uit Mons-en-Baroeul, die ook een pand in de Goevrouwestraat in Lauwe huurde. Ook daar konden overblijfselen van een opgedoekte plantage van 300 plantjes gevonden worden. Die plantage was op het moment van de inval al verhuisd naar de Gullegemstraat in Wevelgem.

Eind 2015 ging F. over tot bekentenissen. Hij fungeerde naar eigen zeggen als klusjesman en leidde de speurders nog naar een pand in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke en enkele Franse cannabisplantages. In Wevelgem had ook een 31-jarige vrouw uit Rijsel een onderkomen. Zij was de buitenechtelijke vriendin van een medebeklaagde. Die laatste kreeg vijftien maanden cel, maar hij ging in beroep. Zijn vingerafdrukken werden er gevonden en hij werd betrapt met teelaarde, maar toch blijft hij volhouden dat hij niks met de plantage te maken heeft.

“Hij kwam enkel op bezoek bij zijn minnares.” Maar de man werd ook gevonden op andere plekken waar cannabis werd geteeld. “Dit zijn de Floraliën niet waar men een ticketje koopt om eens te mogen kijken. Dergelijke kwekers houden ook niet van pottenkijkers, letterlijk! Maar als je natuurlijk een vriendin en een vrouw moet onderhouden, zal je wel geld nodig hebben”, sneerde hij nog. Toch is hij akkoord met een lichte straf. “We zijn intussen al zeven jaar verder!” Uitspraak op 15 juni. (OSM)