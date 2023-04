Man (64) krijgt zes maanden cel voor drugsbezit in gevangenis: “Sommige gaan op 65 met pensioen, maar jij blijft maar doorgaan!”

Een 64-jarige man uit Oostende is in beroep veroordeeld tot zes maanden cel voor het bezit van 1,9 gram cannabis in de gevangenis van Brugge. “Sommige mensen gaan op pensioen, jij blijft maar doorgaan!”

Op 16 maart vorig jaar zag een cipier hoe F.W. (42) zich verdacht gedroeg tijdens een bezoekje aan haar vriend R.S. (64) in de Brugse gevangenis. De man bleek achteraf 1,9 gram cannabis bij zich te hebben. Hij beweerde dat zijn vriendin de drugs op de gevangenisparking had gevonden. De Oostendse verklaarde op haar beurt dat het om een “cadeautje” ging voor haar opgesloten partner.

Op het moment van de feiten zat R.S. twee jaar cel uit voor verspreiding van kinderporno, intussen is hij vrij met een enkelband. De Oostendenaar liep sinds 1977 tal van veroordelingen op. Hij kreeg zes maanden cel, maar ging in beroep om een straf met uitstel onder voorwaarden te vragen. Maar de procureur-generaal volgde hem niet. “Je wordt in mei 65 jaar. Moeten wij nu echt aan een justitie-assistente vragen om uw handje vast te houden? Daarbij: sommige mensen gaan met 65 op pensioen, maar jij blijft maar doorgaan!” De man werd sindsdien immers nog twee maal betrapt op het bezit van drugs in de gevangenis. Het hof vond zes maanden effectief dan ook de correcte straf. (OSM)