Lid van Brugse jeugdbende krijgt celstraf voor smaad en drugsbezit

Een negentienjarige Bruggeling heeft voor de Brugse strafrechtbank drie maanden cel gekregen voor drugsbezit. Hij kreeg ook nog vijftien dagen cel voor smaad aan de politie.

Op 26 februari controleerde de politie enkele leden van de Brugse jeugdbende “Z8” op het minivoetbalveld aan de Gulden Kamer in Sint-Kruis. L.V. (19) had 1,99 gram cannabis op zak en dat bleek niet de eerste keer want op 26 november vorig jaar werd hij al eens betrapt met iets meer dan een gram cannabis.

L.V. maakte de agenten uit voor “manwijven” en “homo’s” en beweerde dat zijn geslachtsdelen werden aangeraakt bij de fouille. Voorts stelde hij dat de controle onwettig was. De procureur tilde zwaar aan de feiten en voegde eraan toe dat L.V. eerder door de stad Brugge al een plaatsverbod kreeg opgelegd voor de uitgaansbuurt.

L.V. kwam niet opdagen voor zijn proces. Bij de controle aan de Gulden Kamer werd nog een tweede jongere betrapt op drugsbezit. Bruggeling D.D. (18) had 4 gram cannabis op zak en kreeg drie maanden celstraf met uitstel. (AFr)