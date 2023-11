Leider Oostendse ‘My Friend’-cokebende krijgt vijf jaar cel: “Hoeveel het opleverde? 300.000 euro”

Hij cashte naar eigen zeggen 300.000 euro, maar reed rond op een elektrische damesfiets. Nu krijgt Kladio X. (33) vijf jaar effectieve celstraf voor grootschalige cocaïnehandel. “Hij gedroeg zich als een volleerd bedrijfsleider”.

De bal ging aan het rollen toen het de politie ter ore kwam dat een zekere ‘Chabone’ maandelijks drie à vier kilogram cocaïne aan de man bracht in Oostende. Als leider van een drugsbende, die zich ‘My Friend’ liet noemen, doorkruiste hij dagelijks het centrum van de badstad op een elektrische damesfiets. Uit telefonieonderzoek bleek voorts dat ‘Chabone’ heel wat contacten had in het drugsmilieu.

Verder onderzoek wees uit dat ‘Chabone’ in werkelijkheid Kladio X. heet, een Oostendse Albanees die zich uitgaf voor een Griek. Tijdens een huiszoeking halfweg februari in zijn appartement aan de Zeedijk troffen de speurders een kleine 600 gram cocaïne, een vuurwapen en 29.000 euro cash geld aan. In zijn garagebox in de Mariakerkelaan lag nog eens 2,2 kilogram cocaïne, een matrak en bijna 14.000 euro cash.

X. bekende dat hij al drie jaar lang op grote schaal cocaïne dealde en daar ook een boekhouding van bijhield. Af en toe verkocht hij ook hasj. “Ik heb honderd klanten en maakte 300.000 euro winst”, klonk het toen hem gevraagd werd wat zijn handel had opgeleverd. Het parket becijferde dat X. minstens negen kilogram cocaïne aan de man bracht en vroeg een verbeurdverklaring van 468.000 euro.

In de zaak stond ook nog een 27-jarige Albanees terecht. K.A. was tijdens de huiszoeking op het appartement aanwezig. Hij verklaarde dat hij al een drietal maanden voor X. cocaïne naar klanten bracht en op het appartement verbleef. Op zijn kamer werd ruim 600 gram van het witte poeder aangetroffen.

X. kreeg op 1 april 2019 bij verstek ook al een jaar celstraf met uitstel voor zijn aandeel in een Albanese drugsbende. Nu krijgt hij dus vijf jaar effectief. De rechtbank verklaarde ook 300.000 euro verbeurd. “Hij gedroeg zich als een volleerd bedrijfsleider”, aldus de rechter. K.A. komt weg met achttien maanden celstraf met uitstel. (AFr)