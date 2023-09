Kwartet dat in regio ketamine dealde riskeert celstraffen in rechtbank

Twee mannen en twee vrouwen uit een vriendengroep moesten zich verantwoorden in de strafrechtbank van Veurne wegens het bezit, het vervoer en het dealen van ketamine in de regio van Veurne, Diksmuide en de Westkust. Hoofdbeklaagde G.D. (31) riskeert 18 maanden cel en 8.000 euro boete maar zegt niet de grote dealer te zijn.

De vier worden ervan verdacht in de ruime regio rond Veurne, maar ook in Diksmuide, Koksijde en Nieuwpoort een verkoop van ketamine te hebben opgezet. De politie was al enige tijd bezig met een onderzoek toen de 31-jarige G.D. in het vizier kwam. Via de onderzoeksrechter werd een gerechtelijk onderzoek bevolen en werd de man onder telefoontap geplaatst. “Daarbij waren verschillende dubieuze gesprekken met de tweede beklaagde, de 24-jarige D.F.”, sprak de procureur. “Uit het verdere onderzoek kwamen ook de 24-jarige R.D. naar boven en de 23-jarige J.S. Die vrouw is al langer bekend bij de politie. Zij worden er vooral van verdacht de drugs gekocht te hebben en beperkt te hebben gedeald.”

G.D. riskeert 18 maanden cel en 8.000 euro boete, de andere straffen tussen 8 maanden en 1 jaar. Het gaat in hoofdzaak over het dealen van ketamine, al werden sommigen ook betrapt in het bezit van van cannabis en speed. De vier minimaliseerden elk hun eigen rol of weten mentale problemen aan het gebruik van drugs. Vonnis op 17 oktober. (JH)