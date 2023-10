Marine onderschept 210 kilo pure cocaïne in de Noordzee

Maandag 9 oktober ondersteunde een kustpatrouillevaartuig van de Marine de Federale Gerechtelijke Politie op zee, en onderschepte 210 kilo cocaïne in de Belgische exclusieve economische zone, met een verkoopwaarde van 11,5 miljoen euro. De Federale Gerechtelijke Politie leidt het onderzoek naar deze ontdekking, in samenwerking met de Scheepvaartpolitie.

De kustpatrouillevaartuigen Castor en Pollux van de Marine voeren bewakingsopdrachten uit in de wateren van de Noordzee waarvoor België verantwoordelijk is, in samenwerking met de federale politie, de douane en andere partners van de Belgische kustwacht. Naast deze missies die verband houden met de staatsveiligheid, worden ze ook ingezet voor visserijcontroles, controle op maritieme vervuiling of tijdens reddingsoperaties op zee. Een patrouilleboot staat altijd paraat, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.