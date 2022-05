Kortrijkse studentenclubs richten online meldpunt op voor wie stiekem verdovende middelen in zijn glas kreeg

In Kortrijk werden de afgelopen maanden verschillende gevallen van ‘spiking’ vast gesteld. Daarbij doet iemand stiekem een drug of verdovend middel in je glas. Slachtoffers getuigen dat ze de volgende dag wakker worden met heel weinig of geen herinneringen aan wat er gebeurd is.

‘Spiking’ tot voor kort een vrij zeldzaam fenomeen in de grootste studentenstad van Kortrijk. Maar de laatste maanden schoot volgens het Senioren Konvent Kortrijk (de overkoepelende vereniging van de meeste Kortrijkse studentenclubs) het aantal meldingen de hoogte in.

Het ging tot nu toe telkens om jonge vrouwen en lijkt vooral te gebeuren op evenementen waar veel studenten aanwezig zijn. “We hebben op dit moment weet van een twintigtal meldingen”, klinkt het. “Tot nu toe geraakten de meisjes in kwestie gelukkig telkens veilig thuis”.

Meldpunt

De Kortrijkse politie bevestigt weet te hebben van een paar gevallen. Maar daders zijn heel moeilijk te betrappen, aangezien hun daden pas na een tijdje gevolgen krijgen. De agenten waarschuwen studenten wel om in geen geval alleen of met iemand die je net ontmoet hebt, een feestje te verlaten.

Om alle gevallen in kaart te kunnen brengen, richtte het SK nu een anoniem meldpunt op. “Op die manier hebben we bewijzen in handen om hier verder mee te handelen”, klinkt het. “Want we willen natuurlijk dat iedereen zich veilig voelt tijdens het uitgaan.”