Kopstuk van bende die minderjarige koeriers inzette om tientallen kilo’s heroïne te verkopen, riskeert acht jaar cel

Het openbaar ministerie eist voor de Brugse rechtbank acht jaar effectieve celstraf en een verbeurdverklaring van liefst 763.000 euro voor het 23-jarige Iraakse kopstuk van een Nederlandse drugsbende die – veelal minderjarige – koeriers inzette om tientallen kilo’s heroïne en cocaïne te verkopen in Oostende en Sint-Truiden. De “runners” kregen onderdak van lokale afnemers, waarvan er ook een aantal terechtstaan.

De bal ging aan het rollen toen het Brugse gerecht informatie in handen kreeg dat een Nederlandse bende op grote schaal heroïne en cocaïne verkocht in Oostende. Volgens het openbaar ministerie zette de bende zowel meerder- als minderjarige probleemjongeren in als koeriers, die tijdelijk onderdak kregen bij lokale afnemers. Ook hun geld en drugsvoorraad konden ze bij die afnemers stockeren. “De runners werden geronseld onder valse beloftes”, verduidelijkt procureur Christophe Bergez. “Ze kregen ook een schuilnaam mee.”

Koffie en melk

Na de arrestatie van een minderjarige koerier kon het gerecht de bende in kaart brengen. “De drugs werden verhandeld in de buurt van het Zeeheldenplein, het Achturenplein en een fietstunnel aan de Leffingestraat”, ging Bergez verder. “Tijdens afgetapte telefoongesprekken werden heroïne en cocaïne omschreven als ‘koffie’ en ‘melk’.”

“De koeriers werden niet enkel naar Oostende, maar ook naar Sint-Truiden, Leuven en Hasselt gestuurd om drugs te verkopen”

In oktober 2021 identificeerde het gerecht Hussein A., een 23-jarige Irakees uit Maastricht. Volgens de procureur stuurde hij als kopstuk de koeriers aan. “De koeriers werden niet enkel naar Oostende, maar ook naar Sint-Truiden, Leuven en Hasselt gestuurd om drugs te verkopen”, aldus Bergez, die acht jaar cel, 64.000 euro boete en een verbeurdverklaring van liefst 763.000 euro vroeg voor A. Het gerecht becijferde dat de man in totaal 57 kilogram heroïne en 2,5 kilogram cocaïne aan de man bracht.

Zes jaar cel gevraagd

Op basis van telefoontaps kon ook Sanel C. (27) uit Maastricht geïdentificeerd worden. Ook hij zou vanuit Nederland runners hebben uitgestuurd. Volgens de procureur maakten ze deel uit van dezelfde bende. Voor Sanel C. vroeg de procureur zes jaar cel, 54.000 euro geldboete en een verbeurdverklaring van 73.000 euro. C. zou “slechts” zes kilo heroïne en 235 gram cocaïne hebben verkocht.

Zowel A. als C. ontkennen dat ze een leidinggevende rol speelden binnen de bende en vroegen mildheid. “Mijn cliënt ontving zijn opdrachten van bovenaf en werd zelf eerst al runner uitgestuurd”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Hij werd vanaf september 2021 als telefonist ingeschakeld. Hij was blij toen de bubbel eindelijk doorprikt werd. Hij zit al een jaar in voorhechtenis en wil na zijn vrijlating een nieuwe start in het leven nemen. Acht jaar cel is zwaar overdreven en de gevraagde verbeurdverklaring is waanzinnig. Mijn cliënt heeft dit bedrag nooit opgestreken.”

Uitspraak op 20 maart

In de zaak staan ook vijf meerderjarige runners en een zestal lokale afnemers terecht. Zij riskeren celstraffen tot vier jaar. Ook de vrouw van een van de lokale afnemers staat te terecht en riskeert een jaar cel voor witwas. De rechtbank doet uitspraak op 20 maart. (AFr)