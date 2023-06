Kopstuk drugsbende moet vijf jaar de cel in

Een twaalfkoppige drugsbende die op grote schaal opium invoerde, is dinsdag veroordeeld door Kortrijkse rechtbank. Het kopstuk moet vijf jaar de cel in en 40.000 euro boete betalen. Het startschot voor het onderzoek werd gegeven door ex-moordverdachte Rasoul E. Hij praatte de anderen aan de galg maar is mee veroordeeld. Ruim 200.000 euro aan drugswinsten zijn verbeurdverklaard.

Rasoul E. (43) zat ooit drie jaar in de cel op verdenking van moord op zijn vriendin Godelieve Degryse (82) maar werd op het assisenproces vrijgesproken. Eind maart 2020 contacteerde hij de politie en leidde hen naar Masoud G. (56) uit Roeselare.

Volgens E. was de garage van G. als een Carrefour voor opium en zou hij kilo’s opium invoeren vanuit het buitenland. Een uitgebreid onderzoek resulteerde in mei 2021 tot meerdere simultane huiszoekingen. Uiteindelijk moesten twaalf personen voor de rechtbank verschijnen, allen zijn veroordeeld.

Spilfiguur

Spilfiguur Masoud G. kreeg met vijf jaar cel de zwaarste straf. Zijn vrouw en twee zonen zijn ook veroordeeld. De vrouw beweerde nochtans dat ze niet wist wat de mannen in de garage uitvoerden en vroeg de vrijspraak. De twee moeten elk 51.000 euro aan drugswinsten terugbetalen.

De zwaarste verbeurdverklaring valt op de 28-jarige Balraj S. uit Meulebeke. Volgens zijn advocaat verkocht hij soms wat opium door maar maakte hij amper winst. Die winst begroot de rechter nu op ruim 111.000 euro.

Op het proces probeerden de meeste advocaten het aandeel van hun cliënten in de zaak te minimaliseren. Het merendeel van de beklaagden heeft Iraanse roots en volgens meester Kris Vincke, die Massoud G. bijstond, is opium roken daar een cultureel fenomeen vergelijkbaar met een pintje drinken in België. De meeste van de twaalf bendeleden vormden een kluwen van opiumgebruikers die onderling kochten en verkochten. Zij krijgen celstraffen tussen de achttien maanden en vier jaar. (JF)