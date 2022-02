Koppel veroordeeld voor dealen van speed

De rechter in Ieper veroordeelde een koppel voor het dealen van speed. De twee zouden volgens het openbaar ministerie zo’n 10kg hebben verhandeld, maar hun advocaat vond dat getal fel overdreven. De vrouw van het koppel werd moeder tijdens haar voorarrest in de gevangenis.

Een koppel uit Ieper is door de rechter veroordeeld voor het dealen van speed in de regio Ieper-Poperinge. T.L. en zijn partner T.K.K. zouden volgens het openbaar ministerie zo’n 10kg van het spul hebben verhandeld. De twee kochten het goedje aan bij een 43-jarige vrouw, waarna het onmiddellijk werd verspreid naar verschillende afnemers. Het gerecht kreeg lucht van de zaak en greep in. Op 25 juni 2021 arresteerde de politie het koppel, op terugweg van een bezoekje bij een afnemer in Zonnebeke. Er vond een huiszoeking plaats bij het paar en daar vonden de speurders 155 gram speed en drugsgerelateerde voorwerpen. “Die mensen verhandelen een grote hoeveelheid drugs over een lange periode”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper.

De verdediging gaf toe dat de twee speed dealden, maar vond de 10kg waarvan sprake toch fel overdreven. “Het ging vaak om 200 gram, hoogstens een halve kilo”, aldus de raadsman van T.L. “Als je weet dat de aankoopprijs 1.400 euro voor een kilo is, dan kon mijn cliënt dat niet zomaar 10kg kopen”, aldus de raadsman. “Wat hij aankocht was trouwens deel voor eigen gebruik. Nog volgens de verdediging speelde T.K.K. slecht een kleine rol in het dossier. “Ze heeft in ieder geval nooit drugs verkocht”, klonk het. De vrouw zat 7 maanden in voorarrest en is bevallen in de gevangenis. De procureur wees erop dat de vrouw ook afspraken maakte om drugs op te halen.

De rechter veroordeelde T.L. tot een celstraf van 2 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, en een geldboete van 8.000 euro, deels met uitstel. De rechtbank verklaarde de som van 6.000 euro verbeurd, geld dat de man verdiende met zijn handel. Zijn partner kreeg 12 maanden voorwaardelijke celstraf – enkel het deel dat ze in voorarrest zat wordt als effectief beschouwd – en een geldboete van 8.000 euro met uitstel.

De vrouw van wie de twee de drugs afnamen, werd 2 jaar cel met uitstel opgelegd en een boete deels met uitstel. De vrouw verklaarde dat ze als doorgeefluik fungeerde. Ook werd een koppel uit Zonnebeke, dat speed gebruikte, veroordeeld tot respectievelijk opschorting van straf en 3 maanden cel met uitstel.