Koppel dealt drugs, man raakte verslaafd nadat hij pijn na maagverkleining wilde verzachten: “Nam tot 25 gram speed per dag”

Een koppel dertigers uit Meulebeke riskeert een fikse celstraf nadat ze grote hoeveelheden drugs dealden. De man was zelf verslaafd aan speed en wijst daarvoor naar zijn maagverkleining. Het kan hem nu 20 maanden cel opleveren.

N.D. (30) uit Meulebeke werd zwanger van een zoontje op haar veertiende. Het sein voor papa A.D. (34) om te stoppen met drugs. Jarenlang zou hij clean blijven, tot ze een miskraam kregen. Maar hij herpakte zich weer. Tot hij een gastric bypass liet plaatsen. De pijn die dat veroorzaakte, verzachtte hij met speed. “Maar dat is ontspoord”, aldus zijn advocaat.

Tot 25 gram speed per dag zou hij hebben gebruikt, verklaarde hij aan de politie. Uiteindelijk werd hij op 28 juni vorig jaar betrapt aan het Patersbos in Tielt. In zijn koffer zaten 113 xtc-pillen, 559 gram speed, GHB, crystal meth en ook nog injectienaalden en weegschalen. Bij een huiszoeking werd niks meer gevonden, maar de vrouw wordt ervan verdacht alles vlug te hebben weggemaakt.

De man zou geopereerd hebben onder de vleugels van zijn vaste dealers. Hij riskeert daarvoor een celstraf van 20 maanden en een boete van 8.000 euro. Ook zijn vrouw hangt een celstraf boven het hoofd. De procureur vroeg een jaar voorwaardelijk en een boete van 8.000 euro. Zij meent echter dat ze enkel de boekhouding deed.