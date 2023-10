Koerier van drugsbende die gratis ‘staaltjes’ heroïne uitdeelde aan afkickcentrum krijgt mildere straf na verzet

Een 26-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor zijn rol als koerier voor een grote drugsbende. Erdal B., die werd opgepakt in een Oostendse hotel, kreeg die straf aanvankelijk volledig effectief opgelegd.

Het gerecht kon de bende in kaart brengen na de arrestatie van een koerier eind november 2019. Nederlanders van Noord-Afrikaanse origine schakelden plaatselijke, vaak minderjarige loopjongens in om cocaïne en heroïne aan de man te brengen in Oostende. Koeriers of runners brachten de drugs – veelal per trein – naar de kust.

Gratis staaltjes

Bendeleider Achraf B., in het milieu bekend als ‘Angel’, regelde zijn zaakjes vanuit Maastricht en liet gratis staaltjes uitdelen in de buurt van het Oostendse afkickcentrum MSOC. De bende zou minstens elf kilo heroïne en cocaïne aan de man hebben gebracht, goed voor een opbrengst van 349.000 euro.

In juni 2021 vorig jaar werden 27 betrokkenen veroordeeld. Bendeleider Achraf B. kreeg zes jaar cel. Erdal B., die zijn kat stuurde naar het proces, kreeg dertig maanden effectief. De Turkse Nederlander werd afgelopen zomer opgepakt in een Oostendse hotelkamer, waar hij 120 gram heroïne achter het televisietoestel had geplakt.

Nieuw proces

Vanuit de gevangenis tekende B. verzet aan tegen zijn veroordeling waarna hij een nieuw proces kreeg. “Hij werd door de bende misbruikt en maakte helemaal geen winst”, aldus meester Advocaat Bram Elyn, die met succes aanstuurde op een mildere bestraffing. (AFr)