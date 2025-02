Koekelarenaar hervalt in cocaïnegebruik en deelt klappen uit aan zoon die hem wou helpen: twaalf maanden voorwaardelijke celstraf

Een 44-jarige man uit Koekelare heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor slagen aan zijn 19-jarige zoon en weerspannigheid.

Na tien jaar clean te zijn geweest, herviel F.V. (44) in zijn cocaïnegebruik. Op 8 december 2023 – hij was toen al drie weken opnieuw aan het snuiven – werd hij betrapt door zijn partner. Hij weigerde evenwel zijn drugs af te geven en verschanste zich op zolder. De zoon opende het zolderluik maar werd meteen op het hoofd geslagen. Naar eigen zeggen was dat met een schop.

Toen de politie arriveerde kwam de zoon naar hen toe. Hij hield een handdoek tegen het hoofd en er lagen bloeddruppels op de grond. De 19-jarige jongen verklaarde dat hij zijn vader enkel wou helpen. De agenten troffen de beklaagde aan op zolder. Hij verklaarde dat hij met rust wilde gelaten worden en stelde zich weerspannig op toen de politie hem wou boeien.

De Koekelarenaar gaf achteraf toe dat het zo niet verder kon en dat hij terug in behandeling wou gaan. Hij kwam vrij onder voorwaarden, maar op 25 maart 2024 verwittigde zijn partner opnieuw de politie. Volgens haar was de situatie onhoudbaar geworden door het cocaïnegebruik van F.V. Voor drugsbezit kreeg hij vorige week al een jaar voorwaardelijke celstraf.

V. liep in totaal al twaalf veroordelingen op. Zo kreeg hij in september 2019 achttien maanden cel met uitstel voor heling. Toch bekwam de verdediging opnieuw een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt herviel na het overlijden van zijn broer”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Intussen laat hij zich begeleiden en is hij terug drugsvrij.” (AFr)